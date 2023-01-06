Diyarbakır'da 'Almanak' operasyonu: 22 gözaltı
Diyarbakır'da 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüpheli, 'Almanak' isimli operasyon ile yakalandı. Şüphelilerden 1'inin 25 yıl, 3'ünün ise 10 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Huzur Alan Projesi' kapsamında 2022'de 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüphelinin adreslerine 'Önce huzur' sloganıyla 'Almanak' isimli operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'inin 25 yıl, 3'ünün ise 10 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Başka 1 şüphelinin de cezaevi firari olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...
- Osmaniye TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ Osmaniye 1.552 konut KURA CANLI İZLE! Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Sumbas NİHAİ İSİM LİSTESİ
- Fındık fiyatları 2023: Yükseliş sürecek mi? Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- CUMA HUTBESİ 6 OCAK TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri...
- Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!
- MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...
- Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı'ya ne dedi?
- 2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!
- Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!
- AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!
- Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e gelecek mi? SON DURUM!
- 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?