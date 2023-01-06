Milyonları ilgilendiriyor! Askerlik işlemleri yakında e-Devlet’te

"Araçlarım bütünleşik hizmetiyle araçlarla ilgili birçok farklı kurum ve hizmet başlıkları altından ulaşılabilen bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Araçlarım bütünleşik hizmetiyle gerçek ve tüzel kişiler araçlarıyla ilgili vergilerini ödeyebilmekte, otoyol geçiş ve araç muayene bilgilerini görüntüleyebilmelerinin yanı sıra araç muayenesi için randevu oluşturabilmekte, trafik cezası olup olmadığının kontrolüyle birlikte otoparka çekilmiş araç bilgilerine ulaşabilmekte ve ayrıca aracın sigorta ve kasko bilgilerini görüntüleyebilmektedir."

"İKAMETGAHIM" HİZMETİYLE ADRES VE AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİYOR

Adrese bağlı hizmetlerin bütünleştirilerek Mart 2021'de "İkametgahım" hizmetinin sunulduğuna işaret eden Koç, bu sayede vatandaşların ikamet adreslerinin bulunduğu yere ilişkin tüm bilgilere tek bir hizmet başlığı altında ulaşabildiğini ve buradan işlem yapabildiğini söyledi.

"İkametgahım" hizmeti üzerinden vatandaşların adres ve aile hekimi değişikliği veya öğrenci nakil bildirimlerini yapabildiğini anlatan Koç, şöyle konuştu: