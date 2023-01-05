7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 7. Yargı Paketi'nde maddeleri neler, hangi maddeleri içeriyor?
7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yargı paketine göre, konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 7. Yargı Paketi'nde maddeleri neler, hangi maddeleri içeriyor?
7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 7. Yargı Paketi'nde maddeleri neler, hangi maddeleri içeriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ilk kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 7. Yargı Paketi'nde maddeleri neler, hangi maddeleri içeriyor?
NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Adalet Bakanlığı'nca, '7'nci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmaların tamamlandığı; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde sunum yapmasının ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderileceği açıklandı.
Söz konusu paketin bu ay içinde TBMM'de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KONUTTA ÇAT KAPI HACİZ KALKIYOR
Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.
BAĞIMLILAR İÇİN ÖZEL CEZAEVİ
Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.
Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.
Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak. Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.
ARABULUCULUKLA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dahiline alınacak.
Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk dahilinde olduğu açıkça düzenlenecek. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ CEZALARI ARTACAK
Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Göçmen kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Kanun'un ek 12'nci maddesi dahiline alınacak. Böylelikle, "göçmen kaçakçılığı" suçu nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanabilecek.
Adli işlemler çerçevesinde "yurt dışına çıkamamak" şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmesine ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınacak.
KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRELERİ DÜZENLENECEK
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek ve böylelikle tekdüze hale getirilecek.
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