İstanbul Boğazı’nda denizanası tehdidi! Balık stoklarını kurutuyorlar

"BALIĞI ÜREME YÖNÜNDEN ETKİLİYOR"

Prof. Dr. Okyar, "Denizanası balık yumurta ve larvaları üzerinden besleniyor. Aynı zamanda balıkların besini olan mikroskobik hayvansal organizmalar üzerinden de besleniyor. Balığı hem üreme yönünden etkiliyor, yeni popülasyonlar oluşturmasına ket vuruyor hem de besinle rekabete girerek çok fazla miktarda olduğundan dolayı genelde doyma limiti olmadığından dolayı balıklarda rekabet halinde daha ön plana çıkıyor.

Bu da balık stoklarında bir şekilde azalmaya sebep oluyor. Bunların üzerinden beslenen bazı balık türleri var, Uskumru, Kolyoz gibi. Bunların son zamanlarda Marmara Denizi'nde azalmasından dolayı bunların üzerinde dengeleyici rol oynayan balıkları da ekosistemden çektiğimiz için artışlarını baskılayacak hiçbir faktör kalmıyor ve aşırı çoğalmaya devam ediyorlar" dedi.

"MÜSİLAJI TETİKLEYEN FAKTÖRLERDEN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Prof. Dr. Okyar, "Sıcaklığın bu şekilde gitmesi, suyun içinde müsilajı oluşturan organizmaları tetikleyebilir. Denizanaları aşırı çoğaldıklarında yaşamlarını tamamlayıp ölmeye ve parçalanmaya başlıyorlar. Parçalanmaya başladıktan sonra ortamda parçalanmayı sürdüren bakteriyel aktivite artmaya başlıyor buna bağlı olarak çözülmüş organik madde miktarı da artıyor.

Bunun da müsilajı tetikleyen faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Müsilajı oluşturan şey denizanası değil başka bir organizma ama katalizör rolü oynuyor. Ortamdaki çözülmüş organik madde olarak denizanası miktarı çok olduğu için bu sürece katılıyor. Genişlemesine ve büyümesine katılıyor" ifadelerini kullandı.

"KİRLİLİKLE ALAKASI ŞÜPHESİZ VAR"

Sarıyer Sahili'nde yürüyüşe gelen Ömer Çağlar, "15-20 gündür böyle. Yazın pek fazla yoktu ama kışın genellikle oluyor. Doğanın lütfu mu felaketi mi, bilinmez, ondandır. Denize girmedikten sonra tedirgin etmez. Denize girdiğinizde kör etme durumu var. Bunu biliyoruz zaten" dedi. Sahilde yürümeye gelen bir kişi de, "Denizanalarını fark ettim. Bu dönemde olması lazım, geçiş dönemi. Kirlilikle alakası şüphesiz var" ifadelerini kullandı.

"OLTALARI ZORLUYOR"

İstinye'de olta balıkçılığı yapan Yusuf Özmen de, "Denizanası oltalara takılıyor, denk geliyor, oltaları zorluyor. Balıkların akışını da fark ettiriyordur. Yumuşak olduğu için oltada kendiliğinden yırtılıyor. Zararı olmuyor. Ağ atanlar için külfetli olabilir" diye konuştu.

Olta balıkçısı Erkan Altun da, "Balığın yemi denizanasıdır ama denizanasının olduğu yer çok fazlaysa pisliktendir. Şu anda göründüğü gibi bayağı da var. Marmara'yı sarmış durumda. Bir çevre kirliliğidir gidiyor. Müsilaj belasından sonra bir de denizanası çıktı" dedi.