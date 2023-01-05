DHKP-C Bakan Yardımcısı ve Başsavcı Vekili'ni hedef aldı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay ve eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek DHKP-C silahlı terör örgütünün hedefi haline geldi. Başsavcı vekili Tuncay, DHKP-C'ye yönelik 300'e yakın örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik karara imza atmasıyla hafızalara kazındı.
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Ankesörlü telefon soruşturmasını yürüten ve DHKP-C'nin çözülmesine yönelik 300'e yakın örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı vermesiyle bilinen İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay ve eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek DHKP-C Silahlı Terör Örgütü'nün hedefi haline geldi.
Örgütün 'Halk Okulu' dergisinin geçtiğimiz aylardaki sayısında ve "Emperyalizmin Cübbeli Cellatları Halklara Karşı" isimli çıkarılan kitaptaki iki isme yönelik hakaret içerikli ifadelere yer verildiği görüldü.
81 İLİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILDI
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu dergideki yazılar ve geçtiğimiz yıl "Emperyalizmin Cübbeli Cellatları Halklara Karşı" isimli DHKP-C Silahlı Terör Örgütü'nün çıkardığı kitapta hakim ve savcıların hedef gösterilmesi üzerine 81 ilin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlükleri'ne güvenlik tedbirlerinin arttırılması talebiyle yazı yazdı.
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