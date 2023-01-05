France 24’ten skandal yayın! Türkiye haritasında sözde “Kürdistan” propagandası

TEPKİ TOPLAYAN FOTOĞRAFLAR

Türkiye, Irak ve Suriye'den toprak parçalarının kesintili noktalarla sözde "Kürdistan" haritasına eklendiği görsel büyük tepki topladı.

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu şehirlerinin sözde "Kürdistan" toprakları olarak yansıtıldığı programda ayrıca Türkiye'nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi 'Güney Doğu Anadolu' olarak tanımladığı hezeyanını dillendirdi.