France 24’ten skandal yayın! Türkiye haritasında sözde “Kürdistan” propagandası
Terör örgütlü PKK’ya yardım-yataklık yapan Avrupa’da Türkiye karşıtı yayınlar ve propagandalara bir yenisi daha eklendi. Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24’te Türkiye, Irak ve Suriye’den toprak parçalarının kesintili noktalarla sözde “Kürdistan” haritasına eklendiği görsel büyük tepki topladı. İşte detaylar...
Avrupa'nın sömürgeci ve geçmişi katliamlarla dolu ülkesi Fransa, koynunda beslediği yılan terör örgütü PKK'ya destek sağlamayı sürdürüyor.
Fransız yayın kuruluşu France24, yayımladığı bir haberde terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi bölme hayallerine destek veren bir haritaya yer verdi.
France24, yayımladığı sözde "Kürdistan" haritasında Türkiye topraklarının bir kısmını uyduruk haritaya ekledi.
SARI İŞARETLE GÖSTERİLDİ
Sözde kanaldaki "Ortadoğu Meseleleri" başlıklı yayınında ekranın sağ bölümünde yansıtılan sözde haritada sarı renkte "Kürdistan" ifadesine yer verilen bir haritalama yapıldığı dikkat çekti.
TEPKİ TOPLAYAN FOTOĞRAFLAR
Türkiye, Irak ve Suriye'den toprak parçalarının kesintili noktalarla sözde "Kürdistan" haritasına eklendiği görsel büyük tepki topladı.
Türkiye'nin doğu ve güneydoğu şehirlerinin sözde "Kürdistan" toprakları olarak yansıtıldığı programda ayrıca Türkiye'nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi 'Güney Doğu Anadolu' olarak tanımladığı hezeyanını dillendirdi.
Fransız kanal, Türkiye'nin sınırlarını bariz şekilde Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetimin siyasi olarak tanındığını iddia etti.
PARİS'TE TERÖR PROPAGANDASI
Paris'te 24 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen tören, adeta PKK propagandasına dönüşmüştü.
Törende, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK adına hazırlanan çelenkler yer almıştı.
Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşı Özalan posteri önüne konulduğu görülmüştü.
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