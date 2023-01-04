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Fransa'da terör örgütü PKK skandalı! Öcalan posteri önünde cenaze töreni düzenlediler

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Paris sokaklarını savaş alanına çeviren, otomobilleri yakan PKK destekçileri, ölen kişilere terör örgütü paçavralarıyla ve elebaşının posteri önünde cenaze töreni düzenledi. Avrupa'nın dört bir yanından kiralık otobüslerle taşınan dışarıdaki kalabalığın elinde de paçavralar ve fotoğraflar vardı.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:44
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Fransa’da terör örgütü PKK skandalı! Öcalan posteri önünde cenaze töreni düzenlediler

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırı sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası terör örgütü PKK destekçileri Paris sokaklarını savaş alanına çevirmiş ve çevreye zarar vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fransa’da terör örgütü PKK skandalı! Öcalan posteri önünde cenaze töreni düzenlediler

PKK PAÇAVRALARIYLA CENAZE TÖRENİ

Paris'i savaş alanına çeviren eylemciler terör örgütü paçavralarıyla hayatını kaybedenlere cenaze töreni düzenledi.

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Fransa’da terör örgütü PKK skandalı! Öcalan posteri önünde cenaze töreni düzenlediler

ÖCALAN POSTERİ ÖNÜNDE

Terör örgütü sempatizanları PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı bayraklarla törene katıldı.

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Fransa’da terör örgütü PKK skandalı! Öcalan posteri önünde cenaze töreni düzenlediler

AFP: AVRUPA'NIN HER YERİNDEN OTOBÜSLER KİRALANDI

Saldırıda ölenler için cenaze töreni, 10 gün sonra yine Paris'te yapıldı. AFP haber ajansı, Paris'in kuzeyindeki Villiers-le-Bel banliyösünde gerçekleşen cenaze törenine çok sayıda insanın katıldığını bildirdi.

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Fransa’da terör örgütü PKK skandalı! Öcalan posteri önünde cenaze töreni düzenlediler

AFP, cenaze törenindeki rezaletin fotoğraflarını da dünyaya servis etti. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşının posteri önüne konulduğu görüldü.