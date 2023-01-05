Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ’işe dönüş’ müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap

İBB yönetimi sistematik şekilde 15 bin 819 personeli işten çıkarttı. Buna karşanı 2019'dan bu yana 50 BİN 574 kişi işe alındı. 1 Temmuz 2019 ila 1 Temmuz 2022 tarihleri arsında çıkartılan 15 bin 819 personel yasal haklarını aramak için mahkemenin yolunu tuttu. Yargı sürecinde kaybeden İBB yönetimi, İş Mahkemelerinin verdiği işe iade kararlarını dahi uygulamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin personel çıkarılırken, 7 bin 500 kişiyi işe alındı. İzmir'de Tunç Soyer'in seçilmesinin ardından bugüne kadar büyükşehirde 6 bin kişiye iş verildi. Adana'da 3 bin Antalya'da 2 bini aşkın işçinin görevine son verildi. Mersin'de bin 50 işçi ekmeğinden edildi. Tanju Özcan döneminde Bolu Belediyesi ve iştiraki olduğu şirketlerde, 350 civarında personel alındı. 200'ye yakın işçi de çıkarıldı.