Almanya’nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı! Liste dolup taştı

MAHMUT ÇEBİ

Bir dönem Türkiye'de Zaman gazetesinin yayın yönetmenliği görevini yürüten Mahmut Çebi, görevi Ekrem Dumanlı'ya devrederek Almanya'ya gelmişti. Çebi, Avrupa'da Zaman gazetesinin başına geçti. Türkiye karşıtı kara propagandayı yönetenler arasında yer alan Çebi, Hessen Eyaleti'ne bağlı Offenbach'ta yaşıyor.

SÜLEYMAN BAĞ

Örgütün yayın organı Zaman Avrupa'da bir dönem yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı. O da gri kategoride yer alıyor. Alman basını ile ilişkileri koordine etme görevi üstlenen Bağ da pek çok FETÖ'cü gibi Berlin'de yaşıyor. FETÖ'nün dinimizi tahrif etmek için yürüttüğü House of One projesinde de aktif görev üstleniyor.

NECDET ÇELİK

FETÖ'nün Romanya'daki 'Suçluları Koruma Timi' şefi olarak bilinen Necdet Çelik, son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görüldü. Çelik, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in katıldığı etkinliği takip eden SABAH Gazetesi ekibini tahrik etmeye çalışan isim olarak dikkat çekti. Frankfurt'ta çalışıyor.

MEHMET TOKER

Terörden Arananlar listesinin gri kategorisinde FETÖ terör örgütü bağlantısı ile aranan Mehmet Toker, Stuttgart kentinde yaşıyor. Toker, kurduğu telekomünikasyon alanındaki şirketi ile biliniyor. Toker, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giydi.

LİSTEDE OLMAYAN BİNLERCE İSİM VAR

KUYUMCULUK VE RESTORANCILIK

Hain darbe girişiminden sonra başta Yunanistan olmak üzere, farklı ülkelerden Almanya'ya kaçan binlerce FETÖ'cü var. Burada kurdukları ilişki ağı sayesinde hızlı şekilde oturum ve çalışma izni alan FETÖ'cüler, ticarete yönelip örgüte para kazandırmaya başlıyor. FETÖ'cüler daha çok, hızlı para aklayabilecekleri kuyumculuk ile restoran işletmeciliği yapıyor.

AKADEMİYE YÖNELDİLER

FETÖ'cülerin bir kısmı da diplomalarına Almanya'da denklik almaya başladı. Bunun son örneği, Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olan FETÖ firarisi Zekeriya Aktürk oldu. Bavyera Eyaleti'ne yerleşen Aktürk'e doktorluk yapması için diploma denkliği verildi.