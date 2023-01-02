02 Ocak 2023, Pazartesi
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Son dakika | 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Son dakika | 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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