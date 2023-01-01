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2022'de en çok bu isimler tercih edildi! Kızlarda ilk sıra değişmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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2022’de en çok bu isimler tercih edildi! Kızlarda ilk sıra değişmedi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılında vatandaşların çocuklarına verdikleri isimleri açıkladı. Buna göre kız isimlerinde ilk sırayı Zeynep alırken erkek isminde ise Alparslan başı çekti.

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