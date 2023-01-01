01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Halk donarken İsmet İnönü oğlu Ömer İnönü için Dolmabahçe Sarayı'nda aylık 35 ton kömür yakmış! İşte 1955'teki TBMM oturumunda ortaya çıkan gerçekler

Halk donarken İsmet İnönü oğlu Ömer İnönü için Dolmabahçe Sarayı'nda aylık 35 ton kömür yakmış! İşte 1955'teki TBMM oturumunda ortaya çıkan gerçekler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
Halk donarken İsmet İnönü oğlu Ömer İnönü için Dolmabahçe Sarayı’nda aylık 35 ton kömür yakmış! İşte 1955’teki TBMM oturumunda ortaya çıkan gerçekler

Oğlu Erdal İnönü'nün Ankara'dan ayrılmaması için Fen Fakültesi açan İsmet İnönü'nün diğer çocuğu Ömer İnönü'ye yaptıkları yeniden gündem oldu. Savaş döneminde kömür sıkıntısı yaşanırken, İsmet İnönü'nün Dolmabahçe Sarayı'nı yurt olarak kullanan oğlu Ömer İnönü için aylık 35 ton kömür yaktığı ifade edilmişti. Başvekil Yardımcısı Fuad Köprülü'nün 28 Kasım 1955 yılında TBMM'de yaptığı konuşmada "O zaman Reisicumhurun çocukları için günde 35 ton kömür sarf eden Dolmabahçe Sarayı kullanılırken iktisadi düşünceler nerede idi?" sözler akla geldi.

1955 yılındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan birleşimlerden yedincisi 28 Kasım'da gerçekleşmişti. Savarona Okul Gemisi sorusu ve Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fuad Köprülü'nün cevabının detayları günümüze kadar uzandı.

1955 yılında Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın Savarona Okul Gemisiyle İlgili Suali;

Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Savarona Okul Gemisi'nin son beş yıl içinde okul gemisi vazifesi dışında karasularımız dâhil ve haricinde ne kadar sefer yaptığına, bu seferlere hangi deniz vasıtalarının iştirak ettiğine ve masraflarının miktarına dair sorusuna Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fuad Köprülü cevap verdi.

Başvekil Fuad Köprülü, "Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuz olduğu üzere Savarona gemisi Deniz Harp Kumandanlığına okul gemisi olarak tahsis edilmiş olup Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimi için kullanılmaktadır. Bu itibarla geminin seyir programı esas itibariyle eğitim ihtiyaçlarına göre ayarlanmaktadır. Ayrıca gemi personelinin yetiştirilmesi ve talim ve terbiyesi için tecrübe seyirleri yapılması da iktiza etmektedir." ifadelerini kullandı.

HALK DONARKEN İSMET İNÖNÜ OĞLUNU ISITTI

Ali Yeniaras araya girerek, "Savarona Okul Gemisi, karasularımız dışında, münhasıran tahsis edildiği hizmet vazifesi dışında okul gemisi olarak tahsis ve eğitim seyahati içerisinde yaptığı seyahatlerin dışında da seyahatler yapmaktadır ve bu tahsisler de Devlet bütçesine fuzuli masraflar yüklemektedir." dedi.

Başvekil Fuad Köprülü ise İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü için yaptıklarını da ortaya sererek cevap verdi;

"Bakınız ben cevabımı verirken eski hâdiselerden bahsetmedim, fakat kendileri başladılar. Buna elbâdi azlem derler. Bu hakikatları hatırlamak bir zaruret halini alm ıştır. O zaman Reisicumhurun çocukları için günde 35 ton kömür sarf eden Dolmabahçe Sarayı kullanılırken iktisadi düşünceler nerede idi? O zaman İstanbul halkına aile başına yarım ton kömür vermekte müşkülât çekiliyordu. İlâveten beyaz trenler de çıkarılmıştı."

VE ÖMER İNÖNÜ'DEN CİNAYET

İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü sadece bunlarla da kalmadı. 1951 yılında tanıştığı bir Rus turistle gezerken Muzaffer Kayalıbay adında birisi ile tartıştı.

Ömer İnönü arabasını üstüne sürerek Muzaffer Kayalıbay'ı ezerek öldürdü. Muzaffer Kayalıbay davasında yargılanan İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü beraat etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA