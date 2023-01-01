Halk donarken İsmet İnönü oğlu Ömer İnönü için Dolmabahçe Sarayı’nda aylık 35 ton kömür yakmış! İşte 1955’teki TBMM oturumunda ortaya çıkan gerçekler

1955 yılında Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın Savarona Okul Gemisiyle İlgili Suali;

Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Savarona Okul Gemisi'nin son beş yıl içinde okul gemisi vazifesi dışında karasularımız dâhil ve haricinde ne kadar sefer yaptığına, bu seferlere hangi deniz vasıtalarının iştirak ettiğine ve masraflarının miktarına dair sorusuna Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fuad Köprülü cevap verdi.

Başvekil Fuad Köprülü, "Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuz olduğu üzere Savarona gemisi Deniz Harp Kumandanlığına okul gemisi olarak tahsis edilmiş olup Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimi için kullanılmaktadır. Bu itibarla geminin seyir programı esas itibariyle eğitim ihtiyaçlarına göre ayarlanmaktadır. Ayrıca gemi personelinin yetiştirilmesi ve talim ve terbiyesi için tecrübe seyirleri yapılması da iktiza etmektedir." ifadelerini kullandı.