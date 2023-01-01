200 milyon TL’lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar... Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?

Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen büyük ikramiye için ödenecek bedel bu sene 200 milyon TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz sene büyük ödül 120 milyon TL olarak verilmişti. Peki, Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar...