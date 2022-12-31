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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklar kaç santigrat derecedir?

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 9 Ocak 1990’da Van’ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye’deki en düşük sıcaklar kaç santigrat derecedir?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı.Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen, Türkiye'deki en düşük sıcaklar kaç santigrat derecedir?

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