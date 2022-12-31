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Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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