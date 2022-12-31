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Evliya Çelebi Seyahatname'de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Evliya Çelebi Seyahatname’de 1663’te Uyvar Kalesi’nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?

Evliya Çelebi Seyahatname'de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Evliya Çelebi Seyahatname'de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?

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