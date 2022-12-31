Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A-5 Ekim 1582

B-15 Ekim 1582

C-5 Kasım 1582

D-15 Kasım 1582

Doğru cevap: B 15 Ekim 1582

1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün biriktirmişti. Böylece Papa Gregory, 4 Ekim olan o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı.