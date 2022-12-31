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Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı.Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor.Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı.Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor..Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A-5 Ekim 1582

B-15 Ekim 1582

C-5 Kasım 1582

D-15 Kasım 1582

Doğru cevap: B 15 Ekim 1582

1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün biriktirmişti. Böylece Papa Gregory, 4 Ekim olan o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı.

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