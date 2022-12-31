Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı.Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor.Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı.Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor..Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
A-5 Ekim 1582
B-15 Ekim 1582
C-5 Kasım 1582
D-15 Kasım 1582
Doğru cevap: B 15 Ekim 1582
1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün biriktirmişti. Böylece Papa Gregory, 4 Ekim olan o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
- Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar...
- YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI 2023! Anneye, babaya, ablaya, abiye, yakın arkadaş yeni yıl kutlama mesajları! En güzel resimli yılbaşı kutlama sözleri
- 2009'da Almanya'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılmayınca ne olmuştur?
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli? Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi?
- Gönül Dağı bugün var mı, saat kaçta? Gönül Dağı yılbaşında yayınlanacak mı?
- Yılbaşı gecesi TV'de neler var? 31 Aralık 2022 televizyonda hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI...
- Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C'li...
- O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne?
- 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar: Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar...
- Son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 yılbaşı 400 ve 800 TL kazanan numaralar hangileri?