AK Parti muhalefetin ’2022’deki icraatlarını’ tek videoda topladı: Bu sene de şaşırtmadılar!

"BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verilen 10 dakikalık videoya, "2022 yılında neler yaptık? Başlasın Türkiye Yüzyılı…" notu düşüldü.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN MUHALEFETE OLAY GÖNDERME

AK Parti Gençlik Kolları ise bu paylaşımı alıntılayarak muhalefetin 2022 yılında imza attığı skandalların yer aldığı bir video paylaşımı yaptı.