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AK Parti muhalefetin '2022'deki icraatlarını' tek videoda topladı: Bu sene de şaşırtmadılar!

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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AK Parti muhalefetin ’2022’deki icraatlarını’ tek videoda topladı: Bu sene de şaşırtmadılar!

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabı, 2022 yılında hayata geçirilen projelere ilişkin 10 dakikalık bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda altyapı yatırımlarından savunma sanayiine kadar birçok icraata yer verildi. AK Parti Gençlik Kolları ise, söz konusu videoyu alıntılayarak, muhalefetin 2022 yılında imza attığı skandallara yer verdiği bir video paylaştı. Söz konusu paylaşımlara kısa sürede binlerce beğeni geldi.

AK Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2022 yılında faaliyete geçirilen projelerin yer aldığı bir video paylaştı.

Söz konusu videoda, savunma sanayiinden çıkarılan kanunlara, yapılan açılışlardan altyapı yatırımlarına kadar birçok detay yer aldı.

"BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verilen 10 dakikalık videoya, "2022 yılında neler yaptık? Başlasın Türkiye Yüzyılı…" notu düşüldü.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN MUHALEFETE OLAY GÖNDERME

AK Parti Gençlik Kolları ise bu paylaşımı alıntılayarak muhalefetin 2022 yılında imza attığı skandalların yer aldığı bir video paylaşımı yaptı.

Söz konusu videoda ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan kimyasal silah iftirası, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda kendisiyle çelişen açıklamaları, kurgu ile oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları, CHP yönetimindeki belediyelerde yaşanan skandallar ve 6'lı masanın adaylık üzerinden birbirine girdiği anları anbean yansıtan görüntüler paylaşıldı.

"O sırada muhalefet" notunun düşüldüğü söz konusu paylaşıma ise kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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