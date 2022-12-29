İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İBB personeli Muharrem Kılıç gerçeğini belgeleriyle ortaya koydu

BAKAN SOYLU, İBB YÖNETİMİNİN SURATINA GERÇEKLERİ VURDU

İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim? Dağdakiler... Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." ifadelerine yer vermişti.