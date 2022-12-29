İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İBB personeli Muharrem Kılıç gerçeğini belgeleriyle ortaya koydu
Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İBB'nin terör ile ilişkili kişileri nasıl işe soktuğunu kamuoyuna ilan etmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, "Şehit yakınına terörist dediler" diyerek algı operasyonuna girişmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’un bu ithamlarına yanıt vermişti. Dünkü açıklamasında Ersoy, Mehmet Kılıç'ın 2016 yılında Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğunu, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın ise, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu duyurmuştu. Terör iltisaklı zanlının kamuda işe girmek için de başvuruda bulunduğu sicili nedeniyle bu talebinin reddedildiği ve İBB tarafından işe sokulduğu ortaya çıkmıştı. Bu kez Ersoy, Kılıç hakkında Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nce “RED” kararı verilirken İBB tarafından belediyede işe kabul edildiğini belgeleriyle ortaya koydu.
Geçtiğimiz gün belediyelerle ilgili terör soruşturmalarına yönelik basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı isimleri açıkladı.
BAKAN SOYLU, İBB YÖNETİMİNİN SURATINA GERÇEKLERİ VURDU
İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim? Dağdakiler... Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." ifadelerine yer vermişti.
İBB'NİN "TERÖRİST DEDİKLERİ ŞEHİT KARDEŞİ" PROVOKASYONU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, açıklama sonrasında Twitter hesabından algı operasyonuna girişti.
Ongun paylaşımında, "Süleyman Soylu'nun 'PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci' dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin." yer almıştı.
İÇİŞLERİ: ŞEHİTLİĞİ BİLE İSTİSMAR EDECEK KADAR ONURSUZ DAVRANIYORSUNUZ
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ongun öncülüğündeki İBB'nin provokasyonuna ilişkin dün yaptığı açıklamada, Mehmet Kılıç'ın 2016 yılında Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğunu, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın ise, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu vurgulamıştı.
Zanlının 2018 yılında şehit yakını kontenjanından memur olmak istediği fakat güvenlik soruşturmasında reddedildiği ortaya çıkmıştı.
Ersoy, konuya ilişkin açıklamasında "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken,2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır.Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız.Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın." demişti.
"ŞEHİT YAKINI KAMUDA İŞE GİREMEDİ, SİZ ALDINIZ ÖRTÜLEDİNİZ UTAN"
İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin ise Ongun, "Yine yalanınla yakalandın Murat. Tıpkı İsviçre'de kayak tatilinde İstanbul'daymış gibi tweet atarken yakalandığın gibi Tam da bahsettiğimiz suistimali yaparken 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın kardeşi Muharrem Kılıç kim? 2014'te, PKK'ya kırsala katılırken yakalandı.
Kardeşinin öldüğü saldırıdan 1 yıl sonra 2017'de PKK şehir yapılanması YPS'de yakalandı. Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi. Şehit yakınlığından dolayı giremedi Siz aldınız, örtülediniz… Tam da bunu söylüyoruz Utan" demişti.
BAKAN YARDIMCISI ERSOY, KILIÇ İLE İLGİLİ BELGELERİ ORTAYA KOYDU
Dün İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör iltisaklı zanlı KIlıç'ın kamuda işe girmek için de başvuruda bulunduğu sicili nedeniyle bu talebinin reddedildiği ve İBB tarafından işe sokulduğunu bildirmişti.
DEVLETTEN "RED" İBB'DEN ONAY!
Bakan Yardımcısı Ersoy, bu kez Kılıç hakkında Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nce "RED" kararı verilirken İBB tarafından belediyede işe kabul edildiğini belgeleriyle ortaya koydu.
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