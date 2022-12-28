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Son dakika: Tuzla'da doğalgaz sızıntısı! Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Son dakika: Tuzla’da doğalgaz sızıntısı! Sabiha Gökçen’de uçuşlar normale döndü

Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'da yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yaklaşık 1 buçuk saat durdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir süre durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

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