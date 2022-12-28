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Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı’nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek?

İstanbul Tuzla'da yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek? İşte, seferler hakkında merak edilenler...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. İstanbul Tuzla'da yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu.Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek? İşte, seferler hakkında merak edilenler...

İSTANBUL TUZLA'DA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI!

İstanbul Tuzla Tepeören'de doğalgaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞ SEFERLERİ DURDURULDU!

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Yaklaşık yarım saat sonra uçuşlar normale döndü.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tedbir amaçlı durdurulan uçuşlar yarım saat sonra normale döndü.

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