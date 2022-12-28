Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı’nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. İstanbul Tuzla'da yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu.Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda patlama mı oldu? Uçak seferleri ne zaman düzelecek? İşte, seferler hakkında merak edilenler...

İSTANBUL TUZLA'DA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI!

İstanbul Tuzla Tepeören'de doğalgaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.