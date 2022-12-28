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Sahte ilanla 6 milyonluk vurgun! Şebekeye ağır darbe: 44 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Sahte ilanla 6 milyonluk vurgun! Şebekeye ağır darbe: 44 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle 192 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

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