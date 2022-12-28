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EYT’de staj çıraklık sigortası var mı? EYT staj son dakika düzenlemeye staj sigortası dahil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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EYT’de staj çıraklık sigortası var mı? EYT staj son dakika düzenlemeye staj sigortası dahil mi?

EYT’de staj çıraklık sigortası var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT kapsamında son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT kapsamında yaş şartı aranmayacağını duyurdu. Staj ve çıraklık için detaylar ise merak ediliyor. Peki, EYT’de staj çıraklık sigortası var mı? EYT staj son dakika düzenlemeye staj sigortası dahil mi?

EYT'de staj çıraklık sigortası var mı? EYT staj son dakika düzenlemeye staj sigortası dahil mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.EYT son haberler takip ediliyor. EYT ile ilgili araştırmalar hız kazandı. EYT düzenlemesine dair detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Peki, EYT'de staj çıraklık sigortası var mı? EYT staj son dakika düzenlemeye staj sigortası dahil mi?

EYT STAJ ÇIRAKLIK SİGORTASI VAR MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaptığımız yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş şartı olmayacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar kapsamda olacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı aranacak. 5 bin gün prim gün sayısının tamamlanması gerekecek. Prim eksikleri doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilecek. Bağ-Kur'lular da EYT'den faydalanabilecek.

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