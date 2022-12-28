EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, son dakika açıklaması ile düzenlemenin detaylarını duyurdu. Düzenleme kapsamında yaş şartı aranmayacak. Kapsam içerisinde yer alanlar EYT düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihi merak ediyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düzenleme kapsamında yaş şartı aranmayacak. Kapsam içerisinde yer alanlar EYT düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihi merak ediyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN ÜÇ ŞART BULUNUYOR
85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.
Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.
Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.
Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.
Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.
Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.
Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.
YAŞ ŞARTI OLMAYACAK
Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.
Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.
Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu kesimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.
Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.
PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ
Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık. Taşarondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.
Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.
Emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır amacımız. EYT'nin ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Düzenlemenin yürürlüğe geçeceği tarihi henüz açıklamadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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