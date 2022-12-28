Başkan Erdoğan'ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası için belli oldu! O yaştaki EYT'liler artık emekli!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın EYT açıklaması milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Düzenleme için merak edilen detaylar arasında prim günü ve yaş şartı yer alıyor. Hal böyle olunca, "EYT'de yaş şartı olacak mı, var mı? Kimler EYT kapsamında yer alacak?" sorularına yanıt aranıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında düzenleme hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, EYT için son açıklamalar ve detaylar!