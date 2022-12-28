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Başkan Erdoğan'ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası için belli oldu! O yaştaki EYT'liler artık emekli!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın EYT açıklaması milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Düzenleme için merak edilen detaylar arasında prim günü ve yaş şartı yer alıyor. Hal böyle olunca, "EYT'de yaş şartı olacak mı, var mı? Kimler EYT kapsamında yer alacak?" sorularına yanıt aranıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında düzenleme hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, EYT için son açıklamalar ve detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 19:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 20:34
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Başkan Erdoğan’ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT’liler artık emekli!

SON DAKİKA EYT GELİŞMESİ! EYT düzenlemesi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzun süredir beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için artık son güne gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT için açıklamalarda bulundu. Düzenleme için,"EYT yaş şartı ne olacak? EYT yaş şartı var mı, olacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, EYT düzenleme için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT’liler artık emekli!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Külliye'de bir araya gelerek EYT düzenlemesi için toplantı gerçekleştirildi.

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Başkan Erdoğan’ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT’liler artık emekli!

YAŞ ŞARTI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı aranmayacağını açıkladı.

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Başkan Erdoğan’ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT’liler artık emekli!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı sonrası EYT düzenlemesinin 2022 yılı bitmeden açıklanacağını ve EYT yaş sınırı konusunda karar verileceğini ifade etmişti.

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Başkan Erdoğan’ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT’liler artık emekli!

DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.