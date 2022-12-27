Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz duruşması 30 Aralık’a ertelendi.
Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya katılmayan Özer, avukatı tarafından temsil edildi.
Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının, Çekrezi'nin dava sürecinden uzaklaştırılmasını talep etmesi nedeniyle duruşmayı 30 Aralık'a erteledi. Mahkemenin, bu talebi görüşeceği ifade edildi.
Avukat, hakim Çekrezi'nin dava sürecinden uzaklaştırılmak istenmesinin nedeninin, Özer davasına ilişkin Türk medyasında yayımlanan bazı materyallerin tercüme edilmesine yönelik talebin mahkemece kabul edilmemesi olduğunu savunuyor.
Özer'in avukatı, bu sebeple hakim Çekrezi'nin dava sürecinden uzaklaştırılmasını talep ediyor.
THODEX'İN KURUCUSU ÖZER, 7 ARALIK'TA KARARI TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16 ve 20 Aralık'ta görülmüştü.
30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
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