Yılın son Kabine toplantısı bugün! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede! EYT ne zaman çıkacak? Karadeniz'de yeni müjde...
2022 yılının son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanacak. Kritik toplantıda Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde merakla beklenirken EYT'ye ilişkin son gelişmeler de masada olacak. Peki Karadeniz'deki yeni müjde olacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
2022 yılının son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılacak. Son toplantı öncesi masada çok sayıda kritik konu yer alıyor.
GÖZLER KARADENİZ GAZI'NDAKİ MÜJDEDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdaki son aşama toplantıdaki kritik konulardan biri olacak.
Başkan Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
EYT DE MASADA OLACAK
Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise milyonların merakla beklediği EYT olacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Enflasyonla mücadelede de Başkan Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda konuya ilişkin denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.
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