Yılın son Kabine toplantısı bugün! Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı müjdede! EYT ne zaman çıkacak? Karadeniz’de yeni müjde...

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.