Yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak?

"MÜJDEYİ VERİYORUM: ÇAYCUMA'DA 58 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETTİK"

Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.

Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu mod ellemelerini çıkarttı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.

Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.

Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.

7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır.