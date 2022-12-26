Yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak?
Yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde doğalgaz için müjde açıklayacaklarını duyurmuştu. Kabine Toplantısı sonrasında gözler gelecek açıklamalara çevrilmişti. Peki, yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak?
Yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cumartesi günü Erzurum'da yaptığı toplu açılış töreninde pazartesi günü Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeler açıklayacağını ifade etmişti. Peki, yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak?
"MÜJDEYİ VERİYORUM: ÇAYCUMA'DA 58 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETTİK"
Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.
Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.
Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu mod ellemelerini çıkarttı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.
Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.
Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.
7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır.
KABİNE TOPLANTISI'NDA SON BİLGİLERİ ALACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Karadeniz Gaz Sahası'ndaki çalışmalar ile ilgili son bilgileri alacak. Karadeniz gazının saha bağlantılarında gelinen durumu da dinleyecek olan Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında büyük müjdeyi açıklayacak.
KARADENİZ GAZINDA YENİ REZERV Mİ KEŞFEDİLDİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünü işaret ederek, 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağım' demesinin ardından bu müjdenin ne olduğu merak ediliyor.
Edinilen bilgilere göre; Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan çalışmalarda yeni doğal gaz rezervi keşfedildi. Bu şeşifin birden fazla kuyuda olduğu da iddia ediliyor.
540 MİLYAR METREKÜP BULUNMUŞTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlayan Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki gaz aramaları, bugün de hız kesmeden sürüyor. Albayrak döneminde filoya katılan yerli ve milli sondaj gemilerinden Fatih, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığı çalışmada Türkali1 ve Türkali2 kuyularında 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmişti. Türkiye, bu bölgede çalışmalarını daha da yoğunlaştırırken, bir yandan da Doğu Akdeniz'de büyük keşifler için çaba harcıyor.
KARADENİZ GAZI MART 2023'TE EVLERDE KULLANILACAK
Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazın anakaraya bağlanması için çalışmalar hızla sürüyor. Gazın karaya çıkması için son aşamaya gelinirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gazın mart ayında evlerin kullanımına sunulacağını söyledi.
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