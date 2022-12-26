Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar!
2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık(bugün), Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak.Toplantının ardından açıklanacak birçok karar ile birlikte, milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? İşte, Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı EYT düzenlemesi hakkında çıkacak karara çevrildi. Yılın son Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının ardından çıkacak kararlar ise birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Başkan, Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla bugünü işaret edip, mijdeyi duyuruacağını açıklamıştı. Peki, Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? İşte, Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'de başlayacak. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Açıklamanın saat 19.00 sıralarında yapılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE, BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?
KARADENİZ DOĞAL GAZI MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, Erzurum'da düzenlediği toplu açılış töreninde, pazartesi günü Karadeniz'de bulunan doğalgaz için bir müjde vereceklerini belirtmişti. Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
EYT BUGÜN AÇIKLANIR MI?
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Yılın son Kabine toplantısında gözler EYT ile ilgili açıklamalarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili Başkan Erdoğan'a bilgi verecek.
Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda EYT düzenlemesine ilişkin önerileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek. Kabine'de ele alınacak tasarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanması ve Ocak ayında da yasalaşması bekleniyor.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Enflasyonla mücadelede de Başkan Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda konuya ilişkin denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.
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