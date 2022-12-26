Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi ne? Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar!

EYT BUGÜN AÇIKLANIR MI?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Yılın son Kabine toplantısında gözler EYT ile ilgili açıklamalarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili Başkan Erdoğan'a bilgi verecek.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda EYT düzenlemesine ilişkin önerileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek. Kabine'de ele alınacak tasarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanması ve Ocak ayında da yasalaşması bekleniyor.