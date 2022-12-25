Yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT+Doğalgaz... 26 Aralık Pazartesi Kabine gündeminde neler var?

'YENİ KREDİ VE BURS RAKAMLARININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Başkan Erdoğan, ayrıca devlet yurtlarında kalan öğrencilere verdikleri barınma yardımını aylık 750 liradan bin 800 liraya çıkardıklarını ifade ederek, "Hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakam; 2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için bin 700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.