Yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT+Doğalgaz... 26 Aralık Pazartesi Kabine gündeminde neler var?
26 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'na dair detaylar araştırılıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili sonuca varılması bekleniyor. EYT ile ilgili detayları araştıran vatandaşlar aynı zamanda da Kabine Toplantısı'nın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Yarın Kabine Toplantısı saat kaçta sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yılın son Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Kabinenin gündeminde milyonları ilgilendiren EYT var. Vatandaşlar 26 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
YARIN KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
26 Aralık Pazartesi günü Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın saat 14.00'de başlaması bekleniyor.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.
Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları şöyle açıklamıştı;
"Bu çerçevede hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal yardım faaliyeti de şimdi gençlerimize sesleniyorum; öğrencilerimize sesleniyorum. Biliyorum ki merakla bekliyorlar. Nedir o; Başarı Teşvik Programı'dır. Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar, dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca 4 yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize, aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Detayları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca açıklanacak bu programı için bir buçuk milyar liralık bütçe ayırdık."
'LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ-BURS MİKTARINI BİN 250 LİRAYA ÇIKARIYORUZ'
Düzce ve çevresinde 23 Kasım'da yaşanan depremin etki alanındaki esnaf sanatkarlara da bir müjde vermek istediğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Depremden doğrudan zarar görüp görmediklerine bakılmaksızın bu bölgedeki esnaf ve sanatkarımızdan Halkbank'tan, Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi kullanmış olanların ödemeleri 3 ay süreyle ertelenmiştir. Böylece 7 binden fazla esnaf ve sanatkarımız 700 milyon liralık bir kredi geri ödeme yükünü 3 ay süreyle erteleme imkanına kavuşmuştur.
Erteleme kararımızın Düzce'deki hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi-burs miktarını, hatırlayın biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı; 45 liracık. Verdikleri buydu. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira idi. Şimdi bunu 850 liradan bin 250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta bin 700 liraya, doktorada 2 bin 550 liraya yükselmiştik. Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemedeki TEFE-TÜFE oranlı güncellemelerin tamamını silerek sadece ana para ödemesini sağlayan bir düzenlemeye gittik. Böylece 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi yükten kurtardık. Bununla kalmadık; 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizi geçen yıl ki fiyatla yurtlarımızda barınabilmelerini sağladık" diye konuştu.
'YENİ KREDİ VE BURS RAKAMLARININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'
Başkan Erdoğan, ayrıca devlet yurtlarında kalan öğrencilere verdikleri barınma yardımını aylık 750 liradan bin 800 liraya çıkardıklarını ifade ederek, "Hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakam; 2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için bin 700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT+Doğalgaz... 26 Aralık Pazartesi Kabine gündeminde neler var?
- ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?
- AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI mı? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL Mezun olma şartları neler?
- Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?
- Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2023 Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek kartı nedir, nerelerde kullanılır?
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog!
- AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?
- İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD EN AZ 8.500 TL maaşla 100 personel alacak! Şartlar ve branşlar neler?
- KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonucu hangi tarihte açıklanacak?
- TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?