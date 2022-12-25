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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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