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Cumhuriyet Gazetesi çocukların cami gezisinden rahatsız oldu: Yapılan habere sosyal medyadan tepki yağdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Cumhuriyet Gazetesi çocukların cami gezisinden rahatsız oldu: Yapılan habere sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi, ilkokul öğrencilerinin ailelerinden izin alınarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen okul gezisinde camiyi ziyaret etmesinden rahatsız oldu. "Laik eğitim yine hiçe sayıldı" başlığıyla verilen Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...

Cumhuriyet Gazetesi'nin çocukların camiye götürülmesinden rahatsız olduğunu ortaya koyan haber "Laik eğitim yine hiçe sayıldı İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlıklı haberi dün yayınlandı.

VELİLERDEN İZİN BİLE ALINDI

Cumhuriyet'in haberinde İstanbul Tuzla'daki İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen okul gezisi kapsamında ilkokul çocuklarının camiye götürüldüğü belirtilerek bir öğrenci velisinin sözlerine yer verildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bununla birlikte velilerden okul gezisi için izin kâğıdı talep edildiği belirtildi.

CUMHURİYET'İN HABERİNE TEPKİLER GECİKMEDİ

Cumhuriyet'in bu haberi "Laik eğitim yine hiçe sayıldı İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlığıyla görmesi ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Faruk Güneş isimli sosyal medya kullanıcısı Cumhuriyet'in bu başlığına tepki göstererek, "(…) İslam düşmanlığınız hiç bitmeyecek değil mi?" sorusunu yöneltti. Mücahit Ateş isimli sosyal medya kullanıcısı haberi paylaşarak, "Camiye Götüren hocalarımızın bunlara verdiği rahatsızlıktan gurur duyuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"KİM NEDEN RAHATSIZ OLUR? DERDİNİZ İSLAM DİNİ."

Turgut Balcıoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı ise Cumhuriyet'e tepkisini şöyle dile getirdi: "Kimlik kartlarından çıkarılsa da, dini İslam olan bir milletin ve çocuklarının Yaratıcısının/Allah'ın evine gitmesinden kim neden rahatsız olur? Meseleniz ne çocuklar ne eğitimi! Meseleniz din de değil. Meseleniz derdiniz İslam dini."

"SİZİN YAPTIĞINIZ İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR!"

Muhammed Durmaz isimli sosyal medya kullanıcısı ise Cumhuriyet'in başlığıyla ilgili olarak "Sizin yaptığınız İslam düşmanlığıdır, Müslüman düşmanlığıdır, Cami düşmanlığıdır, Çocuk düşmanlığıdır" yorumunda bulundu.

"LAİKLİK BUNLARIN HER ZAMAN KAMUFLAJLI OLMUŞTUR"

Mücahit Ateş ise sosyal medya hesabından haberi paylaşarak tepki gösterdi. Ateş, "Bunların gerçek yüzü bu, din düşmanlığı yaparlar. Parti olarak CHP'yi desteklerler, din olarak İslamiyet'e düşmanlık ederler. Laiklik bunların her zaman kamuflajlı olmuştur. Bol bol okuyun, okuyun ki illa ki bir yerlere düşman olun" ifadelerini kullandı.

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