Cumhuriyet Gazetesi çocukların cami gezisinden rahatsız oldu: Yapılan habere sosyal medyadan tepki yağdı

"KİM NEDEN RAHATSIZ OLUR? DERDİNİZ İSLAM DİNİ."

Turgut Balcıoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı ise Cumhuriyet'e tepkisini şöyle dile getirdi: "Kimlik kartlarından çıkarılsa da, dini İslam olan bir milletin ve çocuklarının Yaratıcısının/Allah'ın evine gitmesinden kim neden rahatsız olur? Meseleniz ne çocuklar ne eğitimi! Meseleniz din de değil. Meseleniz derdiniz İslam dini."