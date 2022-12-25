AK Partili Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki! Gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'ın kadınlar için üniversite eğitimini yasaklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur" ifadelerini kullandı.