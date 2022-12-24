İstanbul’da asayiş uygulaması! 430 şüpheli yakalandı

Uygulamada, 1248 umuma açık yer denetlendi, 17 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 21 bin 150 araç ve 1001 motosiklet kontrol edildi. 1206 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi, 1 milyon 235 bin 874 lira ceza uygulandı.

Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan 3 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.