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Son dakika | Bakan Soylu açıkladı! Tunceli'de terörün kökü kazınıyor

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Son dakika | Bakan Soylu açıkladı! Tunceli’de terörün kökü kazınıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da yaptığı açıklamada Tunceli'deki PKK'lı 4 teröristten 3'ü etkisiz hale getirildini açıkladı.

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