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İstanbul'da 3 milyon TL'lik sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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İstanbul’da 3 milyon TL’lik sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Sahte ilaçlar arasında kanser ilaçlarının da bulunduğu belirlendi.

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