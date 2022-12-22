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Konya'daki aile katliamında yeni gelişme! Aileden karara itiraz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Konya’daki aile katliamında yeni gelişme! Aileden karara itiraz

Son dakika haberi... Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin verilen karara, beraat eden sanıkların cezalandırılması için itirazda bulunuldu.

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