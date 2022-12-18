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Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi! İbrahim Kalın'dan Brüksel'de önemli temaslar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi! İbrahim Kalın’dan Brüksel’de önemli temaslar

Son dakika haberine göre Türkiye, Yunanistan ve Almanya arasında gerçekleştirilen 3'lü zirvede, Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.

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