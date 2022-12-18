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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti

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Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.

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