Hatay depremi son dakika: Hatay, Osmaniye ve Adana’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...