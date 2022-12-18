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Hatay depremi son dakika: Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

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Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Hatay depremi son dakika: Hatay, Osmaniye ve Adana’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Peki, Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli....

Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

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