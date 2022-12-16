16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Turistik Saadet Zinciri' operasyonuna 8 tutuklama! Otel odaları ve tekneleri kiralayıp yüzde 10 kar payı vadettiler

Turistik Saadet Zinciri' operasyonuna 8 tutuklama! Otel odaları ve tekneleri kiralayıp yüzde 10 kar payı vadettiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
ABONE OL
Turistik Saadet Zinciri’ operasyonuna 8 tutuklama! Otel odaları ve tekneleri kiralayıp yüzde 10 kar payı vadettiler

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Turistik Saadet Zinciri' operasyonuna imza attı. Operasyonda 8 kişi tutuklanırken, şüphelilerin kurulan sözde acente üzerinden otel odası ve tekne kiraladığı ve bu zincire para yatıranlara da yüzde 10 kar payı vadettiğini ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA