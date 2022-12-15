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Son dakika: Başkan Erdoğan'a "Son kez yetki" sözü soruldu: Siyasetten çekilmem anlamına gelmez

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’a Son kez yetki sözü soruldu: Siyasetten çekilmem anlamına gelmez

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Samsun'da vatandaşlara hitap ederken 2023 seçimlerini kastederek 'son kez yetki' istemesiyle ilgili soruya "Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez" yanıtını verdi.

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