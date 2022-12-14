Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı düşecek mi, neden yargılandı?

DOĞRUDAN HAKARET KAPSAMINDA

Bir taraftan kurul halinde çalışırken diğer taraftan yüksek yargıçlardan oluşuyor. İmamoğlu "30 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Örneğin bir kimseye "Hırsız,köpek, yavşak" gibi ifadeler kullanmak doğrudan hakaret kapsamına giriyor.

ŞEREF VE ONURA YÖNELİK İFADELER SUÇ KAPSAMINDA

İmamoğlu'nun YSK üyelerine doğrudan hakaret içeren sözleri sonrası adına doğrudan dava açıldı. Türk Ceza Kanunu'nda da bir kimsenin şeref ve onuruna yönelik ifadeler sonrası suç oluşacağı ifade ediliyor.