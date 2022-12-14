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Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi, neden yargılandı?

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı düşecek mi, neden yargılandı?

Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi. Peki, Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi, siyasi yasak nedir?

Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi, siyasi yasak nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi. Peki, Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı?

EKREM İMAMOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ, KAÇ YIL CEZA ALDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Mahkeme hakimi bir önceki celse yapılan reddi hakim talebinin üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi.

Sanık avukatı Kemal Polat hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti. Kemal Bolat beyanının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenmesini ve hazır bulunan tanıkların da dinlenmesini talep etti. Mahkeme hakimi hazır bulunan tanıkların dinlenmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söylemine ilişkin YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasağa ilişkin Avukat Mehmet Sarı konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

YARGISAL BİR DURUM SÖZ KONUSU

Seçimleri yürütme konusunda YSK Türkiye'deki en üst merci. Yenilenen seçimlerden önce iptal kararı verilmişti. Verdiği kararlar bakımından da bir yargısal durum söz konusu.

DOĞRUDAN HAKARET KAPSAMINDA

Bir taraftan kurul halinde çalışırken diğer taraftan yüksek yargıçlardan oluşuyor. İmamoğlu "30 Mart seçimlerini iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Örneğin bir kimseye "Hırsız,köpek, yavşak" gibi ifadeler kullanmak doğrudan hakaret kapsamına giriyor.

ŞEREF VE ONURA YÖNELİK İFADELER SUÇ KAPSAMINDA

İmamoğlu'nun YSK üyelerine doğrudan hakaret içeren sözleri sonrası adına doğrudan dava açıldı. Türk Ceza Kanunu'nda da bir kimsenin şeref ve onuruna yönelik ifadeler sonrası suç oluşacağı ifade ediliyor.

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