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MSB paylaştı! Muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntüleri

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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MSB paylaştı! Muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklarımız Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" denildi.

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