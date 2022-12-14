MSB paylaştı! Muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntüleri

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklarımız Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" denildi.

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