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Kara harekatı öncesi ABD'den flaş hamle! PKK'lı teröristlerle devriyelere yeniden başladılar! Sözde müttefikin gerçek yüzü...

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Kara harekatı öncesi ABD’den flaş hamle! PKK’lı teröristlerle devriyelere yeniden başladılar! Sözde müttefikin gerçek yüzü...

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada Türkiye'nin hava harekatı nedeniyle PKK/YPG ile azalttıkları devriyelere yeniden başladıklarını paylaştı. Ryder, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN KARA HAREKATI

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ryder, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

9 ARALIK'TA YENİDEN BAŞLADILAR

Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK/YPG'nin İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti.

Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.

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