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Son dakika | Türkiye'ye sızmaya çalışan 7 teröriste geçit yok

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika | Türkiye’ye sızmaya çalışan 7 teröriste geçit yok

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ, 2'si PKK/KCK mensubu 7 kişi yakalandı.

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