Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan EYT ve asgari ücret, bugün kabinenin gündeminde olacak. Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, kararların saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...