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Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

Kabine Toplantısı bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı kararları, binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren birçok konunun ele alındığı kabine toplantısının gündeminde EYT ve asgari ücret yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan EYT ve asgari ücret, bugün kabinenin gündeminde olacak. Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, kararların saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, 12 Aralık 2022 Pazartesi (Bugün) yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı saat 15.50'de başladı.

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NIN KONUSU NE OLACAK?

Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

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