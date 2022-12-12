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Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları ahaber canlı izle...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları ahaber canlı izle...

Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı kararları, binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren birçok konunun ele alındığı kabine toplantısının gündeminde EYT ve asgari ücret yer alacak. İşte, 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları canlı izlemek için detaylar...

12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan EYT ve asgari ücret, bugün kabinenin gündeminde olacak. İşte, Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, 12 Aralık 2022 Pazartesi (Bugün) yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı saat 15.50'de başladı.

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NIN KONUSU NE OLACAK?

Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

AHaber CANLI YAYIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

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