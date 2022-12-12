Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları ahaber canlı izle...

12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan EYT ve asgari ücret, bugün kabinenin gündeminde olacak. İşte, Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için detaylar haberimizde...