12 Aralık 2022, Pazartesi
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Altılı masada yeni kaos! CHP'nin reddettiği Anayasa değişikliği teklifine İYİ Parti'den destek
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp, TBMM'ye kanun teklifi vereceklerini söylemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti döneminde sorun olmaktan çıkan başörtüsü konusunda Anayasa değişikliği teklifinde bulununca CHP lideri anında çark etmiş ve ret yanıtını vermişti. AK Parti, geride kalan gün Anayasa teklifini TBMM'ye sundu. CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa değişikliği teklifine 'evet' diyerek destek vereceklerini söyledi. Böylece 6'lı masadaki krizlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.