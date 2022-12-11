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Son dakika: Bursa ile İstanbul deniz otobüsü 🌊seferlerinden bazıları iptal ❗

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Son dakika: Bursa ile İstanbul deniz otobüsü 🌊seferlerinden bazıları iptal ❗

SON DAKİKA | Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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